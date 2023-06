Bank of Canada verhoogt rente Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of Canada heeft de rente opnieuw verhoogd in een poging de hardnekkig hoge inflatie te beteugelen. Dit maakte de centrale bank van Canada woensdagmiddag bekend. De centrale bank verhoogde de beleidsrente met 25 basispunten tot 4,75 procent, het hoogste niveau in 22 jaar. De inflatie kwam in april uit op 4,4 procent, dat was de eerste keer in tien maanden dat de inflatie steeg. De Bank of Canada streeft naar een inflatie van 2 procent, maar de vrees is nu dat de inflatie significant boven dit niveau kan blijven steken. Bron: ABM Financial News

