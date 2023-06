STMicroelectronics investeert in Chinese fabriek Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Halfgeleiderbedrijf STMicroelectronics start een joint venture met het Chinese Sanan Optoelectronics, om siliciumcarbide-wafers te produceren in Chongqing. De productie moet eind 2025 starten en zal in 2028 geheel op schaal zijn. De fabriek steunt de groeiende vraag in China naar elektrisch rijden en naar toepassingen in de industrie en de energievoorziening. Sanan zal daarnaast zelfstandig een fabriek bouwen die het siliciumcarbide-substraat produceert, dat nodig zal zijn voor de joint venture. De kosten van de fabriek worden geschat op 3,2 miljard dollar, waarvan 2,4 miljard dollar aan investeringen over een periode van vijf jaar. De nieuwe fabriek in China is een aanvulling op de investeringen van STMicroelectronics in Italië en Singapore. Het bedrijf verwacht een omzet van meer dan 5 miljard dollar uit siliciumcarbide in 2030. Bron: ABM Financial News

