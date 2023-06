Video: Nvidia kan koersherstel Intel inleiden Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nvidia is mogelijk de aanjager voor een koersherstel bij Intel. Dit denkt analist Jean-Paul van Oudheusden van Markets are Eveywhere. Intel zit in de hoek waar de klappen vallen", onder meer door een verlies van een groot contract bij Apple. Klik hier voor: Nvidia kan koersherstel Intel inleiden Waarom zou Nvidia voor Intel kunnen kiezen? Volgens Van Oudheusden zou diversificatie weleens het antwoord kunnen zijn. Met de keuze voor Intel zou Nvidia zich minder afhankelijk maken van TSMC uit Taiwan. Uit geopolitiek oogpunt volgens de analist geen onverstandige gedachte. Bron: ABM Financial News

