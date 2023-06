Wall Street maakt zich klaar voor vlakke opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag nagenoeg vlak van start. De futures op de S&P 500 noteren in aanloop naar de openingsbel in New York 0,1 procent in de plus.

"We zitten in een situatie dat mensen steeds minder rekening houden met een recessie en het groeiverhaal ziet er steeds iets beter uit, maar aan de andere kant wordt er ook steeds minder rekening gehouden met renteverlagingen later dit jaar door de Fed", zeiden analisten van MRB Partners.

Er waren ook macro-economische cijfers. De Verenigde Staten hebben in april minder geëxporteerd, terwijl de import steeg. De export daalde in april met 3,6 procent tot 249,0 miljard dollar, terwijl de import met 1,5 procent toenam tot 323,6 miljard dollar. Het tekort op de Amerikaanse handelsbalans kwam zo in april 23,0 procent hoger uit op 74,6 miljard dollar, wat wel minder is dan de door economen verwachte 75,6 miljard dollar. Het tekort met China in april kwam uit op 24,2 miljard dollar. Met de Europese Unie bedroeg het tekort 17,3 miljard dollar.

Later op de dag volgen nog de wekelijkse olievoorraden en het consumentenkrediet over april.

Olie werd woensdag iets duurder. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 1,5 procent in het groen op 72,64 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 77,06 dollar werd betaald, een stijging van 1,5 procent.

De euro/dollar noteert woensdagmiddag op 1,0706 een stijging van 0,1 procent.

Bedrijfsnieuws

Campbell Soup heeft het in het afgelopen kwartaal net iets beter gedaan dan analisten hadden verwacht, en heeft de outlook voor het gehele boekjaar bevestigd. Campbell zag de omzet in het afgelopen kwartaal autonoom met 5 procent stijgen naar 2,23 miljard dollar. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden eveneens op een omzet van 2,23 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 0,68 dollar tegen 0,70 dollar een jaar eerder. De verwachting van analisten lag op 0,65 dollar per aandeel. Campbell Soup lijkt bijna 5 procent lager te gaan openen.

Cathie Wood en ARK Invest Management hebben dinsdag tijdens de koersval van Coinbase hun slag geslagen door ruim 419.000 aandelen van de cryptobeurs te kopen. Gisteren werd bekend dat de SEC Coinbase aanklaagt.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 0,2 procent op 4.283,85 punten, de Dow Jones index won 0,03 procent op 33.573,28 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 13.276,42 punten.