Beursblik: Kepler Cheuvreux verlaagt koersdoel Aegon Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft woensdag het koersdoel voor Aegon verlaagd van 5,50 naar 5,00 euro, met handhaving van het Houden advies. Analist Benoit Petrarque, verlaagt het koersdoel in aanloop naar de beleggersdag die Aegon houdt op 22 juni in Londen. We verwachten dat het management ons bijpraat over de financiële doelstellingen voor de periode van 2023 tot 2025. De nadruk zal volgens de analist vooral liggen op de vrije kasstromen, acties op het gebied van kapitaalbeheer en de geloofwaardigheid van de groeiplannen in de VS. Het aandeel Aegon koerst woensdag 0,5 procent hoger op 4,44 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.