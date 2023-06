Hoge rente en krap aanbod drukt hypotheekmarkt VS Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hardnekkig hoge hypotheekrentes en een krap woningaanbod zorgen voor stagnatie op de Amerikaanse woningmarkt. Dat meldde de Mortgage Bankers Association woensdag. Door de hogere hypotheekrentes moeten kopers honderden dollars per maand extra betalen voor een nieuwe woning, terwijl zittende huiseigenaren weinig reden hebben om hun huis te verkopen en de zeer lage hypotheekrente op te geven die ze eerder hebben vastgelegd. De gemiddelde rente in de Verenigde Staten voor een dertigjarige lening was begin juni opgelopen tot 6,81 procent. De vraag voor nieuwe hypotheken en oversluitingen van bestaande hypotheken daalde waardoor de index voor het volume van de hypotheekaanvragen afgelopen week met 1,4 procent daalde tot 194,7, meldde de vereniging van Amerikaanse hypotheekbanken MBA woensdag. Een jaar geleden stond de index nog op 288,4. Het aantal aanvragen voor nieuwe hypotheken daalde met 1,7 procent, vergeleken met de voorgaande week. De gemiddelde rente voor een dertigjarige hypotheek ging wel iets omlaag, van 6,91 naar 6,81 procent. Voor huizen met een prijskaartje van meer dan 726b.200 dollar was dit 6,74 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.