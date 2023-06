Knot: economie gaat hogere rente nog voelen

(ABM FN-Dow Jones) De gevolgen van hogere marktrentes door de snelle verhoging van de beleidsrente kosten tijd en moeten nog doorsijpelen naar de reële economie. Dat zei president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank woensdag in een jaarlijks overleg met de Tweede Kamer. Met name het snelle tempo waarin de rente steeg, is volgens hem een risico.

"We kunnen niet achterover leunen in de veronderstelling dat het ergste nu achter de rug is", zei Knot, na de onrust in de bankensector, waar Silicon Valley Bank, First Republic en Credit Suisse moesten worden gered, mede door de snelle verhoging van de rente. "Ook financiële instellingen zitten nog midden in het aanpassingsproces."

"Ik ben er bovendien nog niet van overtuigd dat de huidige verkrapping voldoende is", zei Knot tijdens de parlementszitting.

De bankier waarschuwde ook dat financiële markten optimistisch ingesteld zijn en mogelijk te optimistisch dat de inflatie snel verder daalt. Beleggers rekenen alweer op renteverlagingen in 2024, maar als de inflatie toch langer te hoog blijft, zal de Europese Centrale Bank de beleidsrente eerst verder moeten verhogen. Als dat gebeurt, dan kan de stress op de markt weer toenemen, waarschuwde de centrale bankier.

Knot bracht in herinnering dat in 2005 en 2006 de beleidsrente ook in korte tijd snel werd verhoogd, waarna het meer dan een jaar duurde voordat in de Verenigde Staten de eerste tekenen van de kredietcrisis zichtbaar werden. Die sloeg uiteindelijk in het najaar van 2008 in volle hevigheid toe, met het faillissement van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers tot gevolg.