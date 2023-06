Video: blijf belegd maar beperk de risico's Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De markten zijn de afgelopen periode flink gestegen, maar het klimaat wordt lastiger, wat betekent dat de risico's moeten worden beperkt. Dit zegt beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management woensdag voor de camera van ABM Financial News. Klik hier voor: blijft belegd maar beperk de risico's "Goldilocks", was het volgens Juvyns de afgelopen periode, met "een meer bestendige economie en een inflatie die redelijk snel daalt". En daar profiteerden zowel aandelen als obligaties van. Maar de komende periode wordt lastiger, aldus Juvyns, die onder meer wijst op de Surprise index van Citi en de inkoopmanagersindexen. De consumptie zal volgens JPMorgan nog wel sterk blijven, maar het gunstige fiscale beleid en de bedrijfsinvesteringen staan onder druk. "De kans op een vertraging is wat groter geworden", maar Juvyns vindt het nog te voorbarig om van een recessie te spreken. Daarbij zijn de waarderingen fors gestegen en liggen inmiddels rond de historische gemiddelden. "Waarderingen zijn dus niet hyper-aantrekkelijk." Juvyns adviseert om belegd te blijven. JPMorgan kijkt met een neutrale weging op aandelen vooral naar defensieve aandelen die een goed dividend uitkeren. Ook kunnen achterblijvers, de meeste markten zijn gestegen dankzij een beperkt aantal aandelen, interessant zijn en tot slot opkomende markten. "Die zijn duidelijk achtergebleven." Verder blijven obligaties ook kansen bieden volgens de Amerikaanse vermogensbeheerder. De rente heeft gepiekt of doet dit binnenkort, dus "de volgende stap zal, vroeg of laat, een renteverlaging zijn". "Kortom, blijf belegd maar zonder te veel risico." Bron: ABM Financial News

