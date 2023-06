Futures wijzen op vlakke opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag nagenoeg vlak openen. De futures op de S&P 500 noteren rond lunchtijd 0,1 procent in de min.

"We zitten in een situatie dat mensen steeds minder rekening houden met een recessie en het groeiverhaal ziet er steeds iets beter uit, maar aan de andere kant wordt er ook steeds minder rekening gehouden met renteverlagingen later dit jaar door de Fed", zeiden analisten van MRB Partners.

In de Verenigde Staten gaat het woensdag om de handelsbalans over april, de wekelijkse olievoorraden en het consumentenkrediet over april.

Olie werd woensdag iets duurder. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 1,3 procent in het groen op 72,49 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 76,93 dollar werd betaald, een stijging van 1,2 procent.

De euro/dollar noteert woensdagmiddag op 1,0706 een stijging van 0,1 procent.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Apple sloot dinsdag licht lager. De techreus introduceerde maandagavond een virtual reality headset tijdens de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie. De Vision Pro, Apple's eerste nieuwe product in tien jaar, moet bijna 3.500 dollar gaan kosten. Volgens marktkenners zal pas over jaren duidelijk zijn of de VR-bril een nieuw succes voor Apple zal zijn. De markt reageerde in eerste instantie negatief.

Cryptobeurs Coinbase daalde 12 procent, nadat het bedrijf werd aangeklaagd door de Amerikaanse beurswaakhond SEC voor het vermengen van functies als effectenbeurs, broker-dealer, en clearingbedrijf. Belangrijke informatie zou niet zijn gedeeld. Maandag werd ook cryptobeurs Binance aangeklaagd door de toezichthouder.

GitLab schoot 31 procent omhoog na sterke omzetcijfers. Het bedrijf richt zich op generatieve AI.

Boeing sloot 0,7 procent lager. Het aandeel daalde dinsdag nadat de vliegtuigbouwer meldde dat er nieuwe problemen zijn gevonden in de Dreamliner-vliegtuigen, volgens nieuwsberichten. De nieuwe problemen zouden geen veiligheidsrisico opleveren.

Campbell Soup opent vandaag de boeken. Het aandeel lijkt vooralsnog 0,8 procent hoger te gaan openen.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 0,2 procent op 4.283,85 punten, de Dow Jones index won 0,03 procent op 33.573,28 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 13.276,42 punten.