Beursblik: Morgan Stanley verhoogt koersdoel Prosus

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft woensdag het koersdoel voor Prosus verhoogd van 88,00 naar 95,00 euro met handhaving van het Overwogen advies. De analisten van de Amerikaanse bank zien een potentiële katalysator in het verkleinen van de korting op de aandelen. Men verwacht dat Prosus later deze maand, bij de bekendmaking van de jaarcijfers over 2023, een vereenvoudiging zal laten zien van de huidige holdingstructuur met Tencent. Ook rekent de zakenbank op een duidelijk pad van Prosus naar winstgevendheid van de overige deelnemingen. Er zijn twee belangrijke zaken die van belang zijn voor de niet-Tencent-portefeuille. Ten eerste de vrije kasstroomverwachtingen en ten tweede de weg naar het te gelde maken van de activa door IPO's, desinvesteringen en spin-offs. Ook verwachten de analisten dat voedselbezorgers zoals Meituan en Delivery Hero zullen profiteren als de waarderingen herstellen. Ten slotte wijst de zakenbank erop dat het aandeel Prosus dit jaar 10 procent slechter presteerde dan Tencent, terwijl Naspers 2 procent beter presteerde dan Tencent. De korting ten opzichte van de intrinsieke waarde bedraagt daarmee 36 procent voor Prosus. Prosus publiceert op 26 juni de jaarcijfers voor het boekjaar 2023. Het aandeel Prosus noteert woensdag op een koers van 66,33 euro, een stijging van 0,7 procent. Bron: ABM Financial News

