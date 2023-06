X-Fab geeft nieuwe outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) X-Fab heeft woensdag tijdens een beleggersdag in Parijs een nieuwe outlook afgegeven. In 2026 mikt X-Fab op een omzet van 1,5 miljard dollar en een EBITDA-marge van 30 tot 35 procent. Bron: ABM Financial News

