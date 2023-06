Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager, in een markt met weinig aanjagers.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een min van 0,2 procent op 461,00 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,4 procent naar 15.936,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van eveneens 0,4 procent met een stand van 7.178,04 punten. De Britse FTSE noteerde vlak 7.627,43 punten.

"We zitten in een situatie dat mensen steeds minder rekening houden met een recessie en het groeiverhaal ziet er steeds iets beter uit, maar aan de andere kant wordt er ook steeds minder rekening gehouden met renteverlagingen later dit jaar door de Fed", zeiden analisten van MRB Partners.

De Duitse industrie produceerde in april iets meer, maar bleef met een plus van 0,3 procent wel onder de verwachte stijging van 0,7 procent.

In de Verenigde Staten gaat het woensdag om de handelsbalans over april, de wekelijkse olievoorraden en het consumentenkrediet over april.

Olie werd woensdag iets duurder. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het groen op 71,87 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 76,42 dollar werd betaald, een stijging van 0,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0696. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0675 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0694 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Atos heeft voor de periode tot en met 2026 voor het onderdeel Tech Foundations nieuwe doelstellingen geformuleerd en wil met het onderdeel in 2026 onder andere een brutoresultaat van 1,2 miljard euro hebben bereikt. De omzet zal in 2024 volgens Atos uitbodemen op circa 5 miljard euro. Het aandeel Atos noteerde 2,9 procent hoger.

Inditex heeft in het eerste kwartaal van 2023 prima gepresteerd, zo bleek woensdag uit cijfers van het Spaanse modehuis, dat merken als Zara en Berhska vertegenwoordigt. De koers van het aandeel noteerde 6,1 procent hoger.

De koers van het aandeel Besi daalde na de beleggersdag van dinsdag met 6,3 procent. De margedoelstelling werd verhoogd, maar volgens UBS zijn er wat zorgen over de timing van de adoptie van hybrid bonding.

Op de beurs in Parijs noteerden acht aandelen hoger in koers, en op de beurs van Frankfurt waren dat er tien. Onder de verliezers bleef de schade in Parijs redelijk beperkt met alleen het aandeel Renault met een koersdaling van 2,4 procent. In Frankfurt was de koers van het aandeel Siemens de grootste verliezer met een daling van 1,8 procent. Daar stond dan weer een plus van 2,1 procent voor de koers van het aandeel E.On tegenover. In Parijs was de positieve tegenhanger de koers van het aandeel Teleperformance met een winst van 1,7 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een iets lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood.

De S&P 500 sloot dinsdag 0,2 procent hoger op 4.283,85 punten, technologie-index Nasdaq steeg 0,4 procent naar 13.276,42 punten en de Dow Jones-index sloot vrijwel ongewijzigd op 33.573,28 punten.