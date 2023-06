OESO blijft rekenen op bescheiden groei

(ABM FN-Dow Jones) De groei van de wereldeconomie zal dit jaar vertragen. Dat zijn de nieuwste ramingen van denktank OESO, die woensdag werden gepubliceerd.

De groei zal dalen van 3,3 procent in 2022 naar 2,7 procent in 2023, om weer te versnellen in 2024 tot 2,9 procent.

Het inflatiecijfer zal naar verwachting dalen van 9,4 procent vorig jaar naar 6,6 procent dit jaar en naar 4,3 procent in 2024. Deze daling is te danken aan de impact van monetair beleid, lagere prijzen voor energie en voeding en het afnemen van knelpunten in de aanvoerketens, zo schrijft de denktank.

De OESO ziet de economische groei in de Verenigde Staten afnemen tot 1,6 procent dit jaar en naar 1,0 procent in 2024. In de eurozone zou de groei dit jaar op 0,9 procent uitkomen, om aan te trekken naar 1,5 procent in 2024. Voor China zou de groei dit jaar en volgend jaar sterk 5,4 procent en 5,1 procent bedragen, opverend na het intrekken van de coronamaatregelen.

"Dit verwachte herstel is vrijwel onveranderd ten opzichte van de projecties in maart", stelde secretaris-generaal Mathias Cormann van OESO. Het grotere optimisme uit maart lijkt bewaarheid te worden, zei hij.

Onzekerheid over de oorlog van Rusland in Oekraïne blijft echter een grote zorg. En de milde winter van vorig jaar, die de energieprijzen omlaag hielp, hoeft zich niet te herhalen.

Ook een aanhoudend hoge inflatie is een groot risico en de hogere beleidsrente, bedoeld om de inflatie terug te dringen, vormt een risico voor landen met hoge schulden, waarschuwt Cormann.