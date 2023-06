Euro blijft onder de 1,07 dollar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag onder de 1,07 dollar in een markt die voorlopig de druk op de euro houdt.



"Het is deze week geen vetpot met de macro-economische data en in een markt die vooral geopolitiek gedreven de dollar opzoekt, is er weinig opwaarts potentieel voor de euro", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. Mevissen verwacht voor deze week weinig beweging in de euro/dollar. "Het zal volgende week woensdag van de Federal Reserve moeten komen, wanneer met het rentebesluit, ook de dotplot bekend wordt gemaakt. Wij denken dat de Fed volgende week de rente intact houdt", aldus Mevissen. Rabobank ziet de euro/dollar nog altijd dalen naar 1,06. De Duitse industrie produceerde in april iets meer, maar bleef met een plus van 0,3 procent wel onder de verwachte stijging van 0,7 procent. In de Verenigde Staten gaat het woensdag om de handelsbalans over april, de wekelijkse olievoorraden en het consumentenkrediet over april. De euro noteerde woensdag vlak op 1,0691 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8598 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent en noteerde op 1,2436 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.