AEX koerst licht lager, met Besi als negatieve uitschieter

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteert woensdag aan het einde van de ochtend licht in het rood. De AEX daalt 0,3 procent naar 760,15 punten. "We zitten in een situatie dat mensen steeds minder rekening houden met een recessie en het groeiverhaal ziet er steeds iets beter uit, maar aan de andere kant wordt er ook steeds minder rekening gehouden met renteverlagingen later dit jaar door de Fed", zeiden analisten van MRB Partners. Vannacht kwamen de cijfers over de Chinese export naar buiten en die vielen niet mee. In dollars nam de export in mei met 7,5 procent op jaarbasis af. In april steeg de export nog met 8,5 procent. De verwachting van economen lag voor mei op een daling van 1,0 procent. De Chinese import daalde in mei op jaarbasis ook, met 4,5 procent. "De kans op meer stimuleringsmaatregelen in China is na vanmorgen verder toegenomen", meent investment manager Simon Wiersma van ING. Gerekend in Chinese yuan daalde de export in mei overigens met slechts 0,8 procent, terwijl de import met 2,3 procent steeg. De Duitse industriële productie bleek in april licht gestegen, maar minder dan voorzien. Vanmiddag volgen in de Verenigde Staten de wekelijkse hypotheekaanvragen, de wekelijkse olievoorraden, exportcijfers en het consumentenkrediet. De euro/dollar noteert onveranderd op 1,070 en olie wordt 0,2 procent duurder. Stijgers en dalers In de AEX gaat RELX en Wolters Kluwer aan kop met een stijging van 0,5 procent, gevolgd door Adyen met stijgingen van ongeveer 0,4 procent. Ook Unilever wint bijna 0,4 procent. Besi doet een stap terug na de beleggersdag van dinsdag en geeft ruim 5 procent terrein toe. UBS maakt zich ook wat zorgen over de timing van de adoptie van hybrid bonding, vooral bij smartphones. Maar ING wijst erop dat de margedoelstelling wel werd verhoogd door Besi. Bij de midkappers gaat Fugro aan kop met een winst van 0,8 procent en weet inpost 0,7 procent bij te schrijven. Alfen levert 2,8 procent in. In de AScX gaat Vivoryon aan de leiding met een stijging van 1,4 procent. TomTom wint 0,9 procent, terwijl Azerion de gelederen sluit met een verlies van 3,9 procent. Bron: ABM Financial News

