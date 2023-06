Corbion opent geen nieuwe PLA-fabriek in Frankrijk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Corbion zal geen nieuwe fabriek voor PLA-bioplastics openen in het Franse Grandpuits. Dit maakte het Nederlandse bedrijf dat zich richt op de productie van biologische voedingsingrediënten en bio-chemicaliën woensdag bekend. De faciliteit zou eigendom zijn van de joint venture Total Energies Corbion PLA. Het besluit volgt na Corbion's beoordeling van het investeringsplan. Het aandeel Corbion noteert woensdag 1,4 procent lager op 25,44 euro. Bron: ABM Financial News

