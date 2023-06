Beursblik: wat zorgen over timing hybrid bonding van Besi Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Er zijn was zorgen over de timing van de adoptie van hybrid bonding, vooral bij smartphones. Dit stelden analisten van UBS woensdag in een rapport, na een beleggersdag van Besi in het Oostenrijkse Radfeld. Volgens de bank waren de verwachtingen in de presentatie van Besi wat "conservatiever". Mogelijk dat de adoptie niet in 2025, maar in 2026 plaatsvindt. Toch lijken de analisten zich niet al te veel zorgen te maken. Sowieso is timing lastig, zeggen zij, en Besi heeft afgelopen kwartaal al orders ontvangen voor tablets en voor high end smartphones. "Dat is veelbelovend", aldus UBS. Hybrid bonding, een techniek om zogeheten die's te stapelen en te verbinden, bijvoorbeeld geheugen aan een processor, zal van Besi "een winnaar op lange termijn" maken, verwachten de analisten. Verder bleven de doelstellingen van Besi volgens UBS grotendeels ongewijzigd, wat betekent dat de aanpassingen aan de analistenconsensus ook beperkt zullen blijven. UBS heeft een koopadvies op Besi met een koersdoel van 128,00 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.