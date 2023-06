Besi positiever over marge Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft dinsdag tijdens de beleggersdag de doelstelling voor de brutomarge verhoogd, maar andere doelstellingen min of meer ongemoeid gelaten. Dit bleek na afloop uit de presentatie die Besi deelde op de eigen website. De brutomarge wordt nu verwacht uit te komen op 60 tot 64 procent, waar eerder rekening werd gehouden met 58 tot 62 procent. Dit verrast volgens ING niet, zo blijkt uit een reactie van analist Marc Hesselink. Zo lag de consensus voor 2024 al op 63 procent. Besi rekent nog altijd op een omzet van 1 miljard euro +++ in de volgende uptrend van de markt, maar ING vindt wel dat dit scenario "veel concreter" is geworden. "En ook de andere doelstellingen bleven min of meer onveranderd", aldus analist Hesselink van ING. Die vond de algemene toon tijdens de beleggersdag "erg positief". ING heeft een koopadvies op Besi. Het aandeel daalt woensdag 4,3 procent. Bron: ABM Financial News

