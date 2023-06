Atos formuleert doelen voor Tech Foundations Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Atos heeft voor de periode tot en met 2026 voor het onderdeel Tech Foundations nieuwe doelstellingen geformuleerd. Dit maakte de Franse IT-onderneming woensdagochtend bekend. Atos wil met het onderdeel in 2026 onder andere een brutoresultaat van 1,2 miljard euro hebben bereikt. De omzet zal in 2024 volgens Atos uitbodemen op circa 5 miljard euro. Daarbij wil Atos de portefeuille van Tech Foundations anders inrichten met meer focus op hogere groeisegmenten. De kasstroom moet in 2025 weer positief zijn en in 2026 op 250 miljoen euro uitkomen. De operationele marge moet in 2026 op 6 tot 8 procent liggen. Tech Foundations houdt vandaag een analistendag. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.