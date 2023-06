Prima jaarstart Inditex Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Inditex heeft in het eerste kwartaal van 2023 prima gepresteerd. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Spaanse modehuis, dat merken als Zara en Berhska vertegenwoordigd. De collecties blijken goed te verkopen.



De omzet steeg afgelopen kwartaal met 13 procent op jaarbasis naar 7,6 miljard euro. De onderneming was tevreden over de verkoop in zowel de winkels als online. Ook droegen alle regio's bij aan de stijgende omzet. Tegen constante valuta steeg de omzet met 15 procent. De brutowinst steeg met 14 procent tot 4,6 miljard euro. De brutomarge steeg daarbij met 34 basispunten ten opzichte van een jaar geleden en kwam uit op 60,5 procent. De bedrijfskosten stegen ook met 13 procent. De EBITDA steeg met 14 procent naar 2,2 miljard euro, terwijl het EBIT-resultaat met 43 procent steeg tot 1,5 miljard euro. De winst voor belasting steeg met 52 procent naar 1,5 miljard euro. De nettowinst steeg met 54 procent tot 1,2 miljard euro. In het eerste kwartaal van vorig jaar trof het bedrijf nog een voorziening vanwege de oorlog in Oekraïne ter waarde van 216 miljoen euro. De netto kaspositie groeide met 14 procent naar 10,5 miljard euro. Inditex stelt een dividend over boekjaar 2022 voor van 1,20 euro per aandeel. Het dividend is samengesteld uit twee gelijke uitkeringen van 0,60 euro per aandeel. De eerste tussentijdse uitkering vond plaats op 2 mei 2023 en de uitkering van het slotdividend zal plaatsvinden op 2 november 2023 Over de vooruitzichten is het modehuis positief. Tussen 1 mei en 4 juni steeg de omzet van Inditex met 16 procent op jaarbasis, tegen constante valuta. Voor dit boekjaar rekent het modebedrijf op een stabiele brutomarge. Bron: ABM Financial News

