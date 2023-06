AEX vermoedelijk licht hoger van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag naar verwachting licht hoger van start, na een dito slot op Wall Street.

Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong fractioneel hoger. De Amsterdamse beurs is dinsdag licht lager gesloten. De AEX daalde toen 0,2 procent tot 762,22 punten.

De AEX kan wellicht vandaag meeliften op de licht hogere koersen in New York, waarbij de S&P 500 op een nieuw jaarrecord wist te sluiten. Wat opviel was de sterke stijging van de Russell-2000, de index voor kleinere en middelgrote Amerikaanse ondernemingen, die 2,7 procent wist bij te schrijven, mede geholpen door een herstel van de Amerikaanse regionale banken.

"We zitten in een situatie dat mensen steeds minder rekening houden met een recessie en het groeiverhaal ziet er steeds iets beter uit, maar aan de andere kant wordt er ook steeds minder rekening gehouden met renteverlagingen later dit jaar door de Fed", zeiden analisten van MRB Partners.

Vannacht kwamen de cijfers over de Chinese export naar buiten en die vielen niet mee. In dollars nam de export in mei met 7,5 procent op jaarbasis af. In april steeg de export nog met 8,5 procent. De verwachting van economen lag voor mei op een daling van 1,0 procent. De Chinese import daalde in mei op jaarbasis ook, met 4,5 procent. Gerekend in Chinese yuan daalde de export in mei op jaarbasis met slechts 0,8 procent, terwijl de import met 2,3 procent steeg.

Macro-economische agenda

Vandaag krijgen we meer duidelijkheid over de Duitse industriële productie. In de Verenigde Staten staan de wekelijkse hypotheekaanvragen, de wekelijkse olievoorraden, exportcijfers en het consumentenkrediet op de agenda.

Bedrijfsnieuws

NX Filtration gaat na een pilotproject definitief verder met Aqualia in de ontwikkeling van zuiveringstechnieken voor drinkwater. De looptijd en financiële details van de samenwerking werden woensdag niet toegelicht.



Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg dinsdag 0,2 procent op 4.283,85 punten, de Dow Jones index sloot nagenoeg vlak op 33.573,28 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 13.276,42 punten.