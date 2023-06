Wall Street sluit licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag licht hoger gesloten, terwijl beleggers wachtten op inflatiecijfers voor mei en het rentebesluit van de Fed volgende week.

De S&P 500 sloot 0,2 procent hoger op 4.283,85 punten, technologie-index Nasdaq steeg 0,4 procent naar 13.276,42 punten en de Dow Jones-index sloot vrijwel ongewijzigd op 33.573,28 punten.

De Russell-2000 index voor kleinere beursgenoteerde bedrijven steeg 2,7 procent, deels door een herstel van regionale banken. De index voor regionale banken van Invesco KBW steeg maar liefst 5,6 procent.

Beleggers hielden over het algemeen echter het kruit droog in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week. Nu bankiers van de Amerikaanse centrale bank geen uitspraken mogen doen over het monetaire beleid tot na het rentebesluit van volgende week, "moeten de markten opnieuw bezien of we volgende week een pauze krijgen, of nog een renteverhoging van 25 basispunten", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Een meerderheid van de markt rekent nog altijd op een pauze, maar volgende week verschijnen nog inflatiecijfers uit de VS die de Fed zal meenemen in het rentebesluit.

Op macro-economisch vlak was het rustig.

De euro/dollar noteerde op 1,0694.

De olieprijs daalde. WTI-olie sloot 0,6 procent lager op 71,74 dollar per vat.

Bitcoin herstelde na een forse daling maandag de cryptomunt al een tik kreeg van de aanklacht tegen cryptobeurs Binance. Meer dan zestig cryptomunten worden nu beschouw als effecten met een waarde van 100 miljard dollar, en moeten aan de bijbehorende regels voldoen.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Apple sloot licht lager, na een lagere opening. De techreus introduceerde een virtual reality headset tijdens de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie. De Vision Pro, Apple's eerste nieuwe product in tien jaar, moet bijna 3.500 dollar gaan kosten. Volgens marktkenners zal pas over jaren duidelijk zijn of de VR-bril een nieuw succes voor Apple zal zijn. De markt reageerde in eerste instantie negatief.

Cryptobeurs Coinbase daalde 12 procent, nadat het bedrijf werd aangeklaagd door de Amerikaanse beurswaakhond SEC voor het vermengen van functies als effectenbeurs, broker-dealer, en clearingbedrijf. Belangrijke informatie zou niet zijn gedeeld. Maandag werd ook cryptobeurs Binance aangeklaagd door de toezichthouder.



GitLab schoot 31 procent omhoog na sterke omzetcijfers. Het bedrijf richt zich op generatieve AI.

Boeing sloot 0,7 procent lager. Het aandeel daalde dinsdag nadat de vliegtuigbouwer meldde dat er nieuwe problemen zijn gevonden in de Dreamliner-vliegtuigen, volgens nieuwsberichten. De nieuwe problemen zouden geen veiligheidsrisico opleveren.