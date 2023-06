UMG geeft obligatie uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UMG heeft een een obligatielening van 750 miljoen euro in de markt gezet en heeft een prijsindicatie gegeven voor deze nieuwe lening met een couponrente van 4 procent. Dat maakte het muziekbedrijf dinsdag bekend. De emissie zal naar verwachting op 13 juni worden afgerond. De lening wordt gebruikt om bestaande schulden te herfinancieren. De obligaties werden aan de man gebracht door een groep zakenbanken onder leiding van BNP Paribas en Bank of America Securities. Bron: ABM Financial News

