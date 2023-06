AEX sluit licht lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag licht lager gesloten. De AEX daalde 0,2 procent op 762,22 punten.

Beleggers hielden opnieuw het kruit droog in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week.

"Nu bankiers van de Amerikaanse centrale bank gemuilkorfd zijn tot na het rentebesluit van volgende week, moeten de markten opnieuw beoordelen of we volgende week een pauze gaan zien, of dat we nog een renteverhoging van 25 basispunten krijgen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Een meerderheid van de markt rekent nog altijd op een pauze in de renteverhogingen, maar volgende week verschijnen nog Amerikaanse inflatiecijfers die de Fed zal meenemen in het rentebesluit.

Op macro-economisch vlak was het dinsdag rustig. De Duitse fabrieksorders daalden in april, waar op een flinke stijging was gerekend. De detailhandelsverkopen in de eurozone bleven in april stabiel.

Investment manager Simon Wiersma van ING wees op een onverwachte renteverhoging in Australië. "De centrale bank van Australië heeft vanmorgen onverwacht de beleidsrente met 25 basispunten verhoogd naar 4,1 procent om de hoge inflatie te beteugelen. In reactie op het nieuws lopen vooral de rentes op kortlopende Australische staatsobligaties op", zag Wiersma.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0695. WTI-olie werd iets goedkoper en kostte 72 dollar per vat.

Stijgers en dalers

Financiële waarden als ING en Aegon deden goede zaken. De winsten liepen richting de 2 procent. UBS verlaagde het koersdoel van Aegon maar handhaafde het koopadvies. NN Group daalde ruim 4 procent maar noteerde dan ook ex-dividend.

UMG ging aan kop in de hoofdindex, met een winst van ruim 2 procent. Shell daalde licht, ondanks dat Deutsche Bank hoge verwachtingen heeft voor de beleggersdag volgende week. De olieprijs staat vandaag echter weer onder druk. Verder kondigde Shell een desinvestering aan in Nederland, Duitsland en het VK.

"De aangekondigde olieproductieverlaging met 1 miljoen vaten per dag door OPEC-lid Saoedi-Arabië werd lauw ontvangen", aldus Wiersma van ING.

Ook halfgeleiders stonden onder druk. ASMI en Besi daalden 1 tot 2 procent. Randstad daalde rond een half procent na een koersdoelverlaging van ABN AMRO Oddo.

In de AMX was Galapagos koploper, met een winst van bijna 3 procent. De nieuwe strategie is gericht op het genereren van celtherapieën van de volgende generatie, merkte Kepler Cheuvreux op. De analist noemde de nieuwe data die het bedrijf presenteerde bemoedigend.

SBM Offshore verloor bijna 3 procent en Just Eat Takeaway ruim 4 procent.

In de AScX steeg Pharming ruim een procent. Azerion verloor dik 5 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Amsterdam verdeeld.