Beursblik: groei en vraagvooruitzicht bepalen koers olieprijzen

(ABM FN-Dow Jones) Op dit moment blijven de zorgen over de wereldwijde groei- en vraagvooruitzichten de koers van de ruwe olieprijzen bepalen. Dit stelde Ole Hansen, grondstoffenspecialist bij Saxo Bank, dinsdag in een analyse. Die zorgen gelden volgens Hansen niet alleen voor 's werelds grootste importeur China, "maar ook voor de VS en andere belangrijke regio's." Opwaarts potentieel voor de olieprijzen lijkt voorlopig dan ook onwaarschijnlijk, "zolang de focus blijft liggen op de verzwakkende economische vooruitzichten", aldus Hansen. Verder maken de oliemarkten zich ook zorgen "over wat er gebeurt als Saoedi-Arabië door marktomstandigheden in de komende maanden de vaten niet meer kan toevoegen. Hetzij door een stijgende productie van anderen of door een economische vertraging waardoor de vaten ongewenst worden", schetst de grondstoffenanalist. Kijkend naar het technische plaatje, liggen de totale net long posities over het geheel genomen vlakbij het laagste niveau in ruim tien jaar. "Dit laat zien hoe de oliemarkt al dicht bij het inprijzen van een worst-case scenario is. Speculanten zullen uiteindelijk een ondersteunende factor moeten worden voor de prijzen en zodra dat gebeurt, zullen ze Saoedi-Arabië helpen in zijn verlangen naar hogere prijzen", besluit Hansen zijn analyse. De WTI-olieprijs noteert dinsdag rond een procent lager op 71,50 dollar. Bron: ABM Financial News

