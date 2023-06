Shell verkoopt deel retailactiviteiten Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Shell wil zijn retailactiviteiten op het vlak van energie voor thuisgebruik in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk verkopen en het verkoopproces is al in gang gezet. Dit meldde de energiereus dinsdagmiddag. Noch de zakelijke groothandelsactiviteiten en de activiteiten voor levering aan klanten in het midden- en kleinbedrijf onder de merknaam Shell Energy, noch de retailactiviteiten voor energie voor thuisgebruik buiten Europa vallen onder de mogelijke desinvestering. De energiemaatschappij wil in de komende maanden tot een akkoord komen met een koper, waarbij de afronding afhankelijk is van de gebruikelijke wettelijke en andere goedkeuringen. Shell zei dat er tijdens het verkoopproces niets verandert voor haar klanten. "Wij zetten ons in om zowel klanten als medewerkers te ondersteunen en de belangen van klanten tijdens deze periode te beschermen, en om te zorgen voor een naadloze overdracht aan een koper die aan zijn verplichtingen kan voldoen, inclusief ons voornemen om de werkgelegenheid te maximaliseren", aldus het bedrijf. Bron: ABM Financial News

