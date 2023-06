SEC klaagt ook Coinbase aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Coinbase

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen Coinbase noteren voorbeurs bijna 15 procent in de min, nadat bekend werd dat de U.S. Securities and Exchange Commission Coinbase dinsdag aanklaagt. Volgens de SEC opereert Coinbase als een ongeregistreerde broker en beurs en heeft het bewust de regels niet gevolgd. Maandag werd al bekend dat cryptobeurs Binance wordt aangeklaagd door de Amerikaanse toezichthouder. Volgens analisten kan Coinbase meer dan 30 procent van zijn omzet kwijtraken door de aanklacht. Bitcoin noteert dinsdag licht lager. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.