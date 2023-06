Futures voorspellen lichtrode opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een licht lagere opening tegemoet. De futures op de S&P 500 noteren rond lunchtijd tot 0,1 procent in de min.

"De verhouding tussen risico en rendement voor aandelen blijft ongunstig, met name in de VS", meent CIO Mark Haefele van UBS.

Beleggers houden het kruit droog in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week.

"Nu bankiers van de Amerikaanse centrale bank gemuilkorfd zijn tot na het rentebesluit van volgende week, moeten de markten opnieuw beoordelen of we volgende week een pauze gaan zien, of dat we nog een renteverhoging van 25 basispunten krijgen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Een meerderheid van de markt rekent nog altijd op een pauze, maar volgende week verschijnen nog inflatiecijfers uit de VS die de Fed meeneemt in het rentebesluit.

Op macro-economisch vlak is het dinsdag rustig. De agenda is leeg.

De euro/dollar noteert dinsdagmiddag op 1,0696. WTI-olie is bijna 2 procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Apple steeg maandag aanvankelijk naar een nieuw record, maar de slotkoers lag daaronder. De techreus introduceerde zijn langverwachte virtual reality headset tijdens de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie. De Vision Pro, Apple's eerste nieuw product in tien jaar, moet bijna 3.500 dollar gaan kosten. Volgens marktkenners zal pas over jaren duidelijk zijn of het product een nieuw succes voor Apple zal zijn. Diverse analisten verlaagden hun advies op Apple na de onthulling, omdat die al ingeprijsd was. Dinsdag lijkt Apple rond een half procent lager te gaan openen.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn maandag lager geëindigd. De S&P 500 daalde 0,2 procent op 4.273,79 punten, de Dow Jones index verloor 0,6 procent op 33.562,86 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 13.229,43 punten.