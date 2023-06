Rode koersen in Amsterdam Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteert dinsdag in het rood. De AEX daalt 0,6 procent naar 758,85 punten. Net als maandag zijn beleggers risico-avers, in aanloop naar de rentebesluiten van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank volgende week. "De verhouding tussen risico en rendement voor aandelen blijft ongunstig, met name in de VS", meent CIO Mark Haefele van UBS. De beursagenda is vrijwel leeg. Vanochtend bleek de inflatie in Nederland weer gestegen naar 6,1 procent, terwijl de Duitse fabrieksorders onverwacht daalden. Alleen de detailhandelsverkopen in de eurozone staan nog op de agenda. De euro/dollar noteert op 1,070 en olie wordt ruim 2 procent goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX is Besi koploper met een koerswinst van 1,0 procent. Het bedrijf houdt vandaag een beleggersdag. IMCD en Exor winnen 0,8 en 0,6 procent. Shell daalt 1,7 procent, ondanks dat Deutsche Bank hoge verwachtingen heeft voor de aanstaande beleggersdag. De olieprijs staat vandaag echter weer onder druk. "De aangekondigde olieproductieverlaging met 1 miljoen vaten per dag door OPEC-lid Saoedi-Arabië werd lauw ontvangen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Randstad daalt na een koersdoelverlaging van ABN AMRO met 1,9 procent en NN, dat ex-dividend noteert, verliest 4,7 procent. In de AMX wint Flow Traders 1,0 procent, net als Air France-KLM. SBM Offshore daalt 2,3 procent en Just Eat Takeaway 3,1 procent. Smallcap CM.com stijgt 1,4 procent en Ebusco daalt 2,8 procent. Bron: ABM Financial News

