Beursblik: UBS verlaagt koersdoel Aegon

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor Aegon verlaagd van 6,10 naar 5,75 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een rapport van analist de Zwitserse zakenbank. De koersdoelverlaging is vooral het gevolg van hogere kosten voor eigen vermogen voor de Amerikaanse tak, waar de analisten vrezen dat de risico's van de blootstelling aan commercieel vastgoed stijgen. Dit wordt overigens deels gecompenseerd door de hogere waardering die UBS toekent aan het belang van krap 30 procent in ASR. Volgens UBS onderschat de markt volledig hoeveel Aegon wil laten terugvloeien naar aandeelhouders. Als de markt dit niet inziet, en de koers niet stijgt, dan zou dit wel eens de aandacht kunnen trekken van private partijen, denkt de bank. Het aandeel Aegon noteert dinsdag 0,3 procent hoger op 4,35 euro. Bron: ABM Financial News

