ABN Amro verlaagt koersdoel Randstad van €50 naar €40

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO Oddo heeft dinsdag het koersdoel voor Randstad verlaagd van 50,00 naar 40,00 euro met een onveranderd Underperform advies. Het aandeel Randstad is sinds 1 januari zo'n 15 procent in waarde gedaald, maar noteert nog altijd boven de 43,10 euro per aandeel die Zomer als waardering berekende. Daarbij kent het aandeel Randstad ook nog altijd een premie van 6 procent ten opzicht van de sector. Dat betekent in de ogen van Zomer dat het aandeel ondermaats kan blijven presteren. De analist van ABN is daarnaast teleurgesteld over de omvang en de timing van de aandeleninkoop. Het betreft een bedrag van 400 miljoen euro tussen april 2023 en september 2024, "wat waarschijnlijk ook geen steun zal bieden". Zomer bracht relatief kleine wijzigingen aan in zijn taxaties voor 2023, maar verlaagde de EBITA-prognoses voor 2024 en 2025 met 6 tot 11 procent. Volgens Zomer liggen zijn taxaties voor dit jaar 3 tot 6 procent onder de analistenconsensus. Analisten houden volgens hem te weinig rekening met meer macro-economische tegenwind of een verdere verslechtering van permanente plaatsing. Belangrijke uitzendmarkten, zoals Noord-Amerika, Frankrijk en de Benelux, zijn sterk verzwakt en de inkomsten uit vaste plaatsingen beginnen te dalen. Randstad weet volgens de analist hoe het zijn kostenbasis moet beheersen. Zomer is echter van mening dat er meer drastische bezuinigingen nodig zijn. Het aandeel Randstad daalt dinsdag 1,5 procent naar 47,80 euro. Bron: ABM Financial News

