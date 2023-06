AEX lager van start onder aanvoering halfgeleiders Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong ruim een half procent lager op 759,11 punten, terwijl de Midkap slechts fractioneel lager noteerde. Onder de hoofdaandelen verloren ASML en ASMI ongeveer anderhalf procent. 's Werelds grootste chipfabrikant, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, zal dit jaar aan de voorzichtige kant zijn met investeren. Dit zei voorzitter Mark Liu vanochtend tegen journalisten, aldus Bloomberg. TSMC is de grootste klant van ASML. Verzekeraar NN Group daalde vijf procent vanwege een ex-dividend notering. De uitgevers Wolters Kluwer en RELX gingen aan kop met bescheiden winsten van een half procent. Randstad verloor 2,0 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een koersdoelverlaging voor de uitzender door ABN AMRO Oddo. In de AMX noteerde Just Eat Takeaway onderaan. De maaltijdbezorger gaf krap drie procent prijs en verloor dit jaar al 30 procent van zijn beurswaarde. In de AScX verloor Ebusco twee procent. Accsys steeg 0,7 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.