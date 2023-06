Deutsche Bank ziet kansen voor aandeel Shell op korte termijn

Dit gaat helemaal niet meer over olie of gas of lng, het gaat over de maatschappelijke onwil van institutionele beleggers al dan niet onder druk van deelnemers om niet meer in fossiel te beleggen... dan kan Sawal kletsen tot hij een ons weegt, dividend verhogen of wat dan ook, ze willen het aandeel niet meer..... en dan is het ineens einde "never sell Shell", maar "go sell before the bell".........