AEX vermoedelijk vlak van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting nipt lager van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong fractioneel in het rood.

Maandag koerste de AEX nog het grootste deel van de handelsdag in het groen, maar een lagere opening op Wall Street gooide roet in het eten. De AEX daalde 0,2 procent naar 763,34 punten. In New York noteerde hoofdgraadmeter S&P 500 bij de slotzoemer eveneens 0,2 procent in het rood.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een rustige start van de handelsweek. Hij wees onder meer op de aandelenkoers van Apple, die bijna een procent lager sloot op 179,58 dollar. Eerder op de dag werd juist nog de hoogste stand ooit aangetikt, van ruim 184 dollar, gedurende een productpresentatie.

Beleggers reageerden enthousiast op de aankondiging van de lang verwachte virtualrealitybril van Apple, die een nieuwe inkomstenstroom moet aanboren. Dit enthousiasme ebde echter snel weer weg, toen de prijs van 3.499 dollar werd gemeld. Concurrerende VR-brillen van onder meer Meta zijn een stuk goedkoper.

Economisch nieuws viel maandag tegen, aldus Hewson. Inkoopdata van ISM toonden slechts een bescheiden groei van de Amerikaanse dienstensector in mei. De fabrieksorders in de VS stegen daarnaast in april minder dan verwacht.

Beleggers haalden eind vorige week nog steun uit onder meer de goedkeuring om het Amerikaanse schuldenplafond te verhogen en een sterk banenrapport in de VS.

RBA verhoogt rente

De Reserve Bank of Australia verhoogde vanochtend onverwacht zijn belangrijkste rentetarief met 25 basispunten naar 4,10 procent. Economen gepolst door persbureau Reuters rekenden er juist op dat de centrale bank de rente ongemoeid zou laten.

De inflatie van zeven procent is volgens voorzitter Philip Lowe nog duidelijk hoger dan de gewenste bandbreedte van twee tot drie procent.

De Australische dollar klom direct na de bekendmaking met krap een procent ten opzichte van de dollar en de euro.

De Australische beurs daalde vanochtend juist een procent. Daarmee is de beurs van Sydney een dissonant in Azië, waar de andere grote beurzen overwegend in het groen noteren.

TSMC terughoudender

’s Werelds grootste chipfabrikant, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, zal dit jaar aan de voorzichtige kant zijn met investeren. Dit zei voorzitter Mark Liu vanochtend tegen journalisten, aldus Bloomberg.

TSMC zei eerder dit jaar tussen de 32 en 36 miljard dollar te zullen investeren, maar volgens Liu zal het bedrijf vermoedelijk aan de onderkant van deze bandbreedte uitkomen.

Verder herhaalde de topman dat de omzet in de eerste jaarhelft 10 procent lager uitvalt, gerekend in Amerikaanse dollars. TSMC is de grootste klant van ASML.

De Amerikaanse olie-future noteert vanochtend een half procent lager op 71,84 dollar per vat. Het enthousiasme over de eenzijdige productievermindering van Saoedi Arabië, die afgelopen weekend bekend werd gemaakt, lijkt daarmee af te vlakken.

Vanochtend maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat de inflatie. In Nederland in mei flink is gestegen, van 5,2 procent in april naar 6,1 procent afgelopen maand. Energie was de boosdoener.

Bedrijfsnieuws

Galapagos zal het CAR-T point-of-care productieplatform en de eerder bekendgemaakte eerste fase 1/2-data met CD19 CAR-T-kandidaat, GLPG5201 presenteren op het European Hematology Association (EHA) 2023 congres, dat plaatsvindt van 8 tot 11 juni 2023 in Frankfurt in Duitsland.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde maandag 0,2 procent op 4.273,79 punten, de Dow Jones index verloor 0,6 procent op 33.562,86 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 13.229,43 punten.