Reserve Bank of Australia verhoogt onverwacht rente

(ABM FN-Dow Jones) De Reserve Bank of Australia heeft onverwacht zijn belangrijkste rentetarief verhoogd met 25 basispunten naar 4,10 procent. Dit bleek dinsdagochtend na afloop van de monetaire beleidsvergadering.

Economen gepolst door persbureau Reuters rekenden er juist op dat de centrale bank de rente ongemoeid zou laten.

“De inflatie in Australië is over haar hoogtepunt heen, maar is met 7 procent nog steeds te hoog en het zal nog even duren voordat ze weer op het gewenste niveau zit. Deze verdere verhoging van de rentes is bedoeld om meer vertrouwen te wekken dat de inflatie binnen een redelijk tijdsbestek weer zal terugkeren naar de doelstelling”, zei voorzitter Philip Lowe dinsdag in een toelichting.

De doelstelling van de centrale bank is een inflatie in een bandbreedte van twee tot drie procent.

De Australische dollar klom direct na de bekendmaking met krap een procent ten opzichte van de dollar en de euro.

De Australische beurs koerst daarnaast vanochtend een procent lager. Daarmee is de beurs van Sydney een dissonant in Azië, waar de andere grote beurzen eensgezind in het groen noteren.