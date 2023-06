inflatie stijgt naar ruim 6%

(ABM FN-Dow Jones) De inflatie in Nederland is in mei flink gestegen, van 5,2 procent in april naar 6,1 procent afgelopen maand. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De prijsontwikkeling van energie zorgde voor een stijging van de inflatie, aldus het CBS. "Energie was in mei weliswaar 24,9 procent goedkoper dan in dezelfde maand vorig jaar, maar in april was de prijsdaling op jaarbasis 32,2 procent."

De prijzen voor consumenten stegen in mei 2023 met 0,2 procent ten opzichte van april.

In mei waren de prijzen exclusief energie en motorbrandstoffen 7,9 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. In april was de prijsstijging op jaarbasis 7,8 procent.

Nieuwe methode

Vanaf verslagmaand juni 2023, waarvan op 30 juni de snelle raming wordt gepubliceerd, zal het CBS een nieuwe methode om energieprijzen te meten gaan gebruiken.

Bij de nieuwe methode worden transactiedata van energieleveranciers gebruikt, zodat er ook rekening kan worden gehouden met de tarieven van al langer lopende energiecontracten. Dit zorgt voor een nauwkeuriger inflatiecijfer.