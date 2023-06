Galapagos toont CAR-T data op EHA-congres Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos zal het CAR-T point-of-care productieplatform en de eerder bekendgemaakte eerste fase 1/2-data met CD19 CAR-T-kandidaat, GLPG5201 presenteren op het European Hematology Association (EHA) 2023 congres, dat plaatsvindt van 8 tot 11 juni 2023 in Frankfurt in Duitsland. Dit meldde het biotechbedrijf maandagavond. "Patiënten die rrCLL ontwikkelen en resistent worden tegen nieuwe middelen, hebben een zeer slechte prognose en een grote onvervulde medische behoefte aan nieuwe therapeutische opties zoals CAR-T-celtherapie. De eerder bekendgemaakte eerste data over de werkzaamheid, veiligheid en haalbaarheid van de lopende EUPLAGIA-1 studie met onze CD19 CAR-T-kandidaat, GLPG5201, point-of-care vervaardigd, zijn bemoedigend, en we zitten op schema om rond het midden van dit jaar fase 1-topline resultaten mee te delen", aldus Jeevan Shetty, Head of Clinical Development Oncology bij Galapagos. Galapagos nam 7 patiënten op in de studie. De eerste werkzaamheidsresultaten zijn "bemoedigend met een objectief responspercentage (ORR) van 100 procent", aldus Galapagos. Van de 7 patiënten bereikten er 6 "een complete respons", volgens het bedrijf. Bron: ABM Financial News

