Binance teleurgesteld in aanklacht SEC

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) 's Werelds grootste cryptobeurs Binance is "teleurgesteld" dat de U.S. Securities and Exchange Commission het bedrijf en zijn CEO, Changpeng Zhao, aanklaagt. "De actie van vandaag door de SEC komt na uitgebreide samenwerking en recente onderhandelingen te goeder trouw", zei het bedrijf maandag. "We willen duidelijk stellen dat we de beschuldigingen in de klacht van de SEC weliswaar serieus nemen, maar dat deze niet het onderwerp zouden moeten zijn van een handhavingsactie van de SEC, laat staan op een versnelde basis. Ze zijn onterecht", aldus Binance. Het cryptobedrijf voegt zich nu bij een aantal andere cryptoprojecten die geconfronteerd worden "met soortgelijke misplaatste acties" van de SEC. "We zullen ons bedrijf en de industrie krachtig verdedigen." De Amerikaanse toezichthouder klaagt Binance en Zhao aan voor het overtreden van de Amerikaanse effectenregels, meldde Bloomberg maandag, verwijzend naar een aanklacht van de toezichthouder bij de federale rechtbank. Bitcoin verloor in reactie op het nieuws bijna 1.600 dollar tot 25.677 dollar. Bron: ABM Financial News

