Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag lager geëindigd, waarbij de beurzen na de opening van Wall Street wegzakten. De Stoxx Europe 600 index verloor 0,5 procent tot 459,93 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 0,5 procent op 15.963,89 punten. De Franse CAC 40 daalde 1,0 procent bij een stand van 7.200,91 punten. De Britse FTSE sloot 0,1 procent lager op 7.599,99 punten.

"De Europese markten zijn de week terughoudend begonnen met weinig positieve katalysatoren", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Volgende week staan de rentebesluiten van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank op de rol, en dat maakt dat er sprake is van de nodige risicoaversie.

“Er zit nog geen monetaire zomer in de weersverwachtingen”, zei hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

"Om de Europese Centrale Bank van mening te doen veranderen dat er wellicht nog twee renteverhogingen nodig zijn, moeten de hoopvolle signalen uit het inflatierapport van mei bevestiging krijgen. Met de bijkomende observatie dat de alsmaar lagere werkloosheid de monetaire haviken bijkomende argumentatie geeft om op de monetaire rem te blijven trappen en de renteverhogingen dus door te voeren."

In de eurozone was maandag wel een forse daling van de producentenprijzen te melden, met 3,2 procent in april. Verder veerde de export in Duitsland op, maar was de onverwachte stijging van 1,2 procent niet overtuigend genoeg, volgens econoom Carsten Brzeski van ING.

De dienstensector in de eurozone groeide intussen opnieuw sterk in mei, hoewel de index iets daalde, van 56,2 naar 55,1. In Duitsland groeide deze sector juist sterker. De Spaanse, Franse en Britse dienstensector lieten een groeivertraging zien in mei.

De olieprijs steeg ruim een procent, nadat Saoedi-Arabië aankondigde zijn productie in juni met 1 miljoen vaten per dag te verlagen, terwijl het oliekartel OPEC+ akkoord ging met een handhaving van de gezamenlijke productieverlagingen tot eind volgend jaar.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0710. De dollar werd sterker na het Amerikaans banenrapport van vrijdag. De sterke banengroei in de VS fleurt de perspectieven voor de wereldeconomie op, maar vergroot de druk op de Fed om de rente te blijven verhogen in de strijd tegen de hoge inflatie.

Bedrijfsnieuws

Volkswagen is over de hele wereld op zoek naar grondstoffen om batterijen voor elektrische auto's te maken, om minder afhankelijk te zijn van Chinese bedrijven, zei technologiedirecteur Thomas Schmall van de Duitse autofabrikant in The Wall Street Journal. Het aandeel steeg bijna een procent. Daimler Truck noteerde een bescheiden plus, terwijl Porsche aan kop ging in de Duitse DAX.

Deutsche Telekom ging voor het weekend nog onderuit, maar was maandag een duidelijke stijger in Frankfurt. Het aandeel won zo'n 1,5 procent. Zalando leverde bijna 4 procent in en belandde daarmee onderaan in de index.

Orange koerste ruim anderhalf procent hoger in Parijs en Renault won meer dan een half procen. Luxefabrikanten Kering, Hermès, LVMH en EssilorLuxottica stonden onder druk in de CAC 40. ABN AMRO Oddo werd negatiever over de hele sector. Hekkensluiter Pernod Ricard verloor 2,5 procent.

Safran daalde ruim een procent. Het Franse bedrijf aast op een onderdeel van Raytheon Technologies. Dit meldde persbureau Bloomberg maandag op basis van bronnen.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen overwegend hoger, met een klein verlies voor de Dow Jones index.