Weinig spektakel op Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag zonder veel spektakel aan de nieuwe beursweek begonnen. De AEX daalde 0,2 procent naar 763,34 punten.

Na een sterke vrijdag, toen het Amerikaanse schuldenplafond werd verhoogd en er een erg sterk banenrapport in de VS werd gepresenteerd, besloten beleggers maandag om gas terug te nemen. Volgende week staan de rentebesluiten van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank op de rol, en dat maakt dat er sprake is van de nodige risico-aversie.

"Er zit nog geen monetaire zomer in de weersverwachtingen", zei hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

"Om de Europese Centrale Bank van mening te doen veranderen dat er wellicht nog twee renteverhogingen nodig zijn, moeten de hoopvolle signalen uit het inflatierapport van mei bevestiging krijgen. Met de bijkomende observatie dat de alsmaar lagere werkloosheid de monetaire haviken bijkomende argumentatie geeft om op de monetaire rem te blijven trappen en de renteverhogingen dus door te voeren."

De dienstensector in de eurozone bleek in mei iets minder hard gegroeid, terwijl die in China juist versnelde. Uit de VS kwamen tegenstrijdige berichten. Volgens S&P steeg het groeitempo, terwijl ISM de groei tot bijna nul zag terugvallen.

De euro/dollar handelde op 1,0710 en olie werd ruim een procent duurder. Saoedi-Arabië besloot vrijwillig om de olieproductie met 1 miljoen vaten per dag terug te verlagen. De rest van de productie-afspraken van OPEC+ bleef onveranderd.

Stijgers en dalers

In de AEX was IMCD koploper met een koerswinst van 1,2 procent. Heineken en KPN volgden met winsten van circa een half procent. ASMI en ABN AMRO eindigden bijna onderaan met verliezen van ongeveer 1,3 procent. Na het bereiken van het koersdoel van 390 euro besloot Degroof Petercam om het aandeel ASMI van de kooplijst te halen. UMG daalde zelfs 1,7 procent.

In de AMX wonnen CTP en Just Eat Takeaway 1,9 en 1,6 procent. Grubhub van Just Eat verlengde de samenwerking met Amazon Prime. Citi verlaagde het koersdoel voor Just Eat, maar herhaalde wel het koopadvies.

Alfen en Air France-KLM daalden 1,7 en 3,3 procent. Berenberg verlaagde het koersdoel voor Alfen flink, van 105 naar 86 euro.

Bij de smallcaps ging CM.com aan de leiding met een stijging van 8,6 procent. Nedap won 2,5 procent, maar Pharming en Avantium daalden 2,0 en 3,4 procent.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen overwegend hoger. Alleen de Dow Jones index leed een klein verlies.