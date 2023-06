Beursblik: focus Apple mogelijk op AI tijdens ontwikkelaarsconferentie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Apple

(ABM FN-Dow Jones) Eén van de producten die Apple maandag mogelijk onthult tijdens zijn jaarlijkse Worldwide Developers Conference is een headset waarmee gebruikers virtual reality en digitale apps over de echte wereld heen kunnen ervaren. Het zou het eerste echte nieuwe product van Apple zijn in bijna tien jaar. Verder onthult Apple vermoedelijk ook nieuwe software voor de iPhone en andere apparaten. Analisten van Wedbush verwachten dat de techgigant ook iets gaat zeggen over kunstmatige intelligentie. Terwijl elk ander groot techbedrijf zijn eigen AI-strategie al heeft aangekondigd, met Microsoft op kop, heeft Apple nog niets van zich laten horen. Wedbush denkt dat Apple ernaar streeft om zijn eigen AI-oplossing te integreren in zijn ecosysteem. Het aandeel Apple noteert maandag op ruim 184 dollar, een nieuw intraday record. Bron: ABM Financial News

