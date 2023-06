Safran aast op onderdeel Raytheon Technologies - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Het Franse Safran aast op een onderdeel van Raytheon Technologies. Dit meldde persbureau Bloomberg maandag op basis van bronnen. Safran zou aan zitten achter het onderdeel van Raytheon dat onder meer besturingssystemen voor de luchtvaart maakt. Een deal zou rond de 1 miljard dollar kunnen opleveren voor Raytheon. Safran zou enkele private equity partijen moeten aftroeven die ook interesse hebben in het onderdeel. Beide bedrijven weigerden commentaar te geven aan Bloomberg. Bron: ABM Financial News

