Beursblik: Besi verhoogt mogelijk margedoelstelling

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries zal bij de beleggersdag op 6 juni de outlook updaten en mogelijk ook verhogen. Dit verwachten analisten geraadpleegd door ABM Financial News. Analist Marc Hesselink van ING schrijft in een vooruitblik dat hij er rekening mee houdt dat Besi de doelstelling voor de brutomarge zal verhogen van 58 tot 62 procent naar 61 tot 65 procent. De marge kwam afgelopen kwartaal al nipt boven de 64 procent uit. Ook zal Besi wellicht meer duidelijkheid geven over de omzetdoelstelling van 1 miljard euro. Die staat momenteel op '+++'. "We verwachten meer duidelijkheid over deze getallen", schrijft analist Madeleine Jenkins van UBS. Analist Michael Roeg van Degroof Petercam denkt dat Besi deze doelstelling dinsdag zal herhalen. Verder verwachten de analisten meer informatie over de meest geavanceerde technologieën van Besi, zoals hybrid bonding, maar ook de nieuwe TCB tool. UBS denkt dat de omzet met hybrid bonding in 2026 uitkomt op ongeveer 600 miljoen euro. Analist Roeg van Degroof Petercam verwacht dat CEO Richard Blickman ook zal zeggen dat Besi klaar is voor de volgende 'upturn' van de markt. ING en UBS hebben beide een koopadvies op Besi, met koersdoelen van 100,00 en 128,00 euro. Degroof heeft een Houden advies met een koersdoel van 80,00 euro. Bron: ABM Financial News

