Grubhub en Amazon verlengen samenwerking

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Grubhub, de Amerikaanse tak van Just Eat Takeaway, en Amazon hebben hun samenwerking verlengd. Dit maakte Grubhub maandagmiddag bekend. Het gaat om een verlenging van een jaar, waarin Amazon Prime-leden in de VS gratis gebruiken kunnen maken van Grubhub+. Prime-leden die al een jaar gebruik maken van het aanbod, krijgen een verlenging van 12 maanden aangeboden. Wie voor 5 juli inschrijft, kan 24 maanden gebruik maken van het aanbod, en wie na die datum aanmeldt, krijgt 12 maanden gratis Grubhub+. De deal tussen de twee bedrijven werd in juli 2022 wereldkundig gemaakt. Dankzij deze deal kunnen Prime-leden eten, drinken en bepaalde andere producten bestellen zonder dat zij bezorgkosten hoeven te betalen. Destijds werd al afgesproken dat de deal in principe elk jaar verlengd zou worden. Ook kreeg een dochteronderneming van Amazon warrants goed voor 2 procent van Grubhub, en nog eens 13 procent als bepaalde prestaties zouden worden gerealiseerd, vooral op het vlak van nieuwe klanten. Hierover stond maandag niets in het persbericht. Wel schreef Grubhub dat Prime-leden de dienst veel gebruiken en meer laten bezorgen. Bron: ABM Financial News

