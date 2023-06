Beursblik: Morgan Stanley vertrouwt huidige beursrally niet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De huidige beursrally is niet erg geliefd. Dit zegt analist Mike Wilson van Morgan Stanley, die zo zijn bedenkingen heeft bij de rally. Wilson verwacht nog een stevige winstrecessie dit jaar, en dat is nog niet ingeprijsd. Hij houdt rekening met een daling van de bedrijfswinsten met 16 procent op jaarbasis. Zijn basisscenario voor de S&P 500 index blijft onveranderd met een koersdoel van 3.900 punten. Dat koersdoel ligt aan de onderkant van de gemiddelde voorspellingen voor de index. Wilson zegt wel dat de bank minder negatief is geworden vanwege onder andere de sterke prestaties van enkele grote technologienamen en AI-spelers. Ook de hoop op een snelle ommekeer van het rentebeleid in de VS en dat daarmee wellicht het ergste bij bedrijven al achter de rug is, maakt de bank minder negatief. Echter, aandelen van lagere kwaliteit, cyclische aandelen en small-caps staan onder druk volgens Wilson. Volgens Wilson is het verstandig om een portefeuille aan te houden met aandelen met defensieve kenmerken, operationele efficiëntie en stabiele winsten. Maar achter de wolken schijnt de zon, aldus Wilson. Morgan Stanley verwacht een groei van de winst per aandeel van 23 procent in 2024 en nog eens 10 procent in 2025. Dit is vooral ingegeven door de verwachting dat het beleid van de Fed in 2024 soepeler wordt. Bron: ABM Financial News

