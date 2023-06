Futures wijzen op vlakke opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen maandag op een vlakke opening van Wall Street.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd nagenoeg onveranderd. Zo lijken de Amerikaanse beurzen even op adem te komen na de beste beursweek sinds maart van dit jaar.

Beleggers haalden vorige week onder andere steun uit de goedkeuring om het schuldenplafond te verhogen. Hiermee is ternauwernood voorkomen dat de Verenigde Staten in gebreke zouden blijven, wat de economie in een recessie had kunnen storten en een financiële crisis had kunnen veroorzaken.

Verder werd er positief gereageerd op het Amerikaanse banenrapport. Uit dit rapport van vrijdag bleek dat de werkgelegenheid in de VS in mei is toegenomen met 339.000 banen, terwijl de markt rekende op een stijging van slechts 190.000 banen. Voor april werd de banengroei aangepast van 253.000 naar 294.000 en voor maart van 165.000 naar 217.000.

"Deze stijging past wel in het beeld", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdagmiddag tegen ABM Financial News. "De markten verwachten een afkoeling, maar die komt er maar niet", en daardoor is het cijfer steeds beter dan vooraf gedacht. Marey denkt dat de Federal Reserve later deze maand een pauze aankondigt en de rente niet nogmaals verhoogt. Dat verwacht een meerderheid van de markt momenteel ook. Een renteverhoging in juli is wel mogelijk, indien de oude renteverhogingen nog te weinig effect sorteren, aldus de analist van Rabobank.

Op macro-economisch vlak staan maandag in de VS de Inkoopmanagersindices over mei op de rol, evenals de fabrieksorders gedurende april.

De euro/dollar noteerde op 1,0690 en noteerde 0,1 procent lager ten opzichte van de sluitingskoers van vorige week. Olie werd duurder na een productieverlaging van de OPEC+ en een vat Brent olie noteerde ruim 1,6 procent hoger op 77,40 dollar.

Bedrijfsnieuws

Persbureau Bloomberg meldde vrijdag dat Amazon in gesprek is met Amerikaanse telecombedrijven over het aanbieden van een goedkope of mogelijk gratis landelijke mobiele telefoondienst voor Prime-abonnees. Amazon onderhandelt met T-Mobile US, Verizon en Dish Network over de laagst mogelijke prijzen, waarbij het bedrijf mobiele abonnementen wil aanbieden voor 10 dollar per maand of mogelijk zelfs geheel gratis, zo vertelden bronnen aan Bloomberg. Amazon ontkende de berichten.

DuPont, Chemours en Corteva hebben een schikking getroffen met waterbedrijven in de VS over zogenaamde PFAS-chemicaliën die zijn aangetroffen in grondwater. De drie bedrijven zullen ongeveer 1,2 miljard dollar bijdragen aan een schikkingsfonds. 3M zou ook gesprekken voeren over een soortgelijke schikking. Dat bedrag kan echter oplopen tot 10 miljard dollar. Het aandeel DuPont steeg vrijdag ruim 7 procent, 3M bijna 9 procent, Corteva bijna 4 procent en Chemours zelfs 24 procent.

Slotstanden

De toonaangevende S&P 500 index sloot vrijdag 1,45 procent hoger op 4.282,37 punten. De Dow Jones index eindigde 2,12 procent hoger op 33.762,76 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,07 procent tot 13.240,77 punten.