Europese beurzen verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur verdeeld maar zonder heel grote uitslagen, na een sterk Amerikaanse banenrapport vrijdag, dat een belangrijke invloed kan hebben op het rentebesluit van de Federal Reserve volgene week.

De brede STOXX Europe 600 index steeg 0,04 procent tot 462,32 punten, de Duitse DAX stond vrijwel vlak op 16.054,14 en de Franse CAC 40 daalde 0,1 procent tot 7.260 punten. De Spaanse IBEX-35 index steeg 0,4 procent en de Britse FTSE klom 0,5 procent.

De Amerikaanse Federal Reserve heeft gehint op een pauze in de renteverhogingen die de hoge inflatie moeten terugdringen, maar het sterke banenrapport van vorige week betekent dat de rente daarna eventueel weer verder omhoog zou kunnen.

In de eurozone was er een forse daling van de producentenprijzen te melden, met 3,2 procent in maart.

De dienstensector in de eurozone groeide intussen opnieuw sterk in mei, hoewel de index iets daalde, van 56,2 naar 55,1. In Duitsland groeide deze sector juist sterker. De Spaanse, Franse en Britse dienstensector lieten een groeivertraging zien in mei.

De olieprijs steeg, nadat Saoedi-Arabië aankondigde zijn productie in juni met 1 miljoen vaten per dag te verlagen, terwijl het oliekartel OPEC+ akkoord ging met een handhaving van de gezamenlijke productieverlagingen tot eind volgend jaar.

Een juli-future WTI-olie kostte 1,8 procent meer op 73,01 dollar en Brent-olie werd 1,7 procent duurder op 77,39 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0696. De dollar sterkte aan na het Amerikaans banenrapport van vrijdag. De sterke banengroei in de VS fleurt de perspectieven voor de wereldeconomie op, maar vergroot de druk op de Fed om de rente te blijven verhogen in de strijd tegen de hoge inflatie.

Bedrijfsnieuws

Volkswagen is over de hele wereld op zoek naar grondstoffen om batterijen voor elektrische auto's te maken, om minder afhankelijk te zijn van Chinese bedrijven, zei technologiedirecteur Thomas Schmall van de Duitse autofabrikant in The Wall Street Journal.

Grote uitslagen waren dun gezaaid op de Europese beurzen. Nordea Bank, Banco Santander, ING en Commerzbank waren stijgers.

Luxefabrikanten Kering, Hermès, LVMH en EssilorLuxottica waren dalers.

De Spaanse ontwikkelaar van infrastructuur Sacyr won 4 procent in Madrid.

Daimler Truck was een sterke stijger in Frankfurt, terwijl ook Porsche, Volkswagen en Renault bescheiden plussen noteerden.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een vlakke opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren vrijwel ongewijzigd. Technologiebeurs Nasdaq lijkt een kwart procent lager te openen.

De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag flink hoger. De S&P 500 won 1,5 procent op 4.282,37 punten, de Dow Jones index steeg 2,1 procent op 33.762,76 punten en de Nasdaq sloot 1,1 procent hoger op 13.240,77 punten.