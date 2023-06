Valuta: dollar sterker na banenrapport VS Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De dollar staat maandag hoger na het Amerikaanse banenrapport van vrijdag, dat een verbluffend sterke banengroei in mei liet zien. De euro/dollar noteerde op 1,0693, tegen een koers rond 1,076 vrijdagochtend, voorafgaand aan het rapport. Er kwamen 339.000 banen bij, wat veel meer is dan werd verwacht. "De Amerikaanse economie heeft zijn opwaartse beweging weer te pakken", stelde valuta-analist Lee Hardman van MUFG. Hij wees erop dat ook de banengroei in de voorgaande twee maanden met in totaal 93.000 opwaarts werd bijgesteld. Het nadeel van het goede nieuws is dat de druk op de Federal Reserve om de rente verder te verhogen hierdoor groot blijft. Dit steunt de koers van de dollar. MUFG tekent daarbij aan dat de hogere werkloosheid en de iets tragere toename van de lonen een excuus zouden kunnen zijn voor de Fed om de rente minder snel te verhogen, bijvoorbeeld door een pauze in te lassen in juni. De Japanse yen verzwakte na het banenrapport, dat de vooruitzichten voor de mondiale economische groei opfleurde. Dit zorgde voor een sterke stijging van de aandelenbeurs in Japan, waar de Nikkei-index voor het eerste sinds 1990 de grens van 32.000 punten doorbrak. Economisch nieuws is er maandag over de dienstensector in de eurozone en de Verenigde Staten en de Amerikaanse fabrieksorders in mei.

