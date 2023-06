Citi verlaagt koersdoel Just Eat Takeaway Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Citi Research heeft maandag het koersdoel voor Just Eat Takeaway flink verlaagd van 33,00 euro naar 19,00 euro, maar herhaalde wel het koopadvies voor de maaltijdbezorger. De analisten zijn voorzichtiger geworden met betrekking tot de huidige groei en de cashconversie. Ze benadrukken wel dat hun positieve scenario van 33,00 euro per aandeel actueel zal worden, indien de maaltijdbezorger strategische knopen doorhakt. Hierbij valt volgens de bank onder andere te denken aan de verkoop van GrubHub of een vertrek uit Zuid-Europa en Australië. Volgens Citi is het ook urgent dat het bedrijf spijkers met koppen gaat slaan. Just Eat Takeaway heeft sterke posities in een aantal belangrijke markten, maar heeft in de afgelopen drie jaar in de meeste markten marktaandeel verloren, aldus de Amerikaanse zakenbank. Het aandeel Just Eat Takeaway noteerde maandag 2,5 procent hoger op 14,24 euro. Bron: ABM Financial News

