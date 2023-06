Beursblik: AI-hype helpt ook CM.com Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: CM.com

(ABM FN-Dow Jones) De recente hype rond kunstmatige intelligentie, sinds de kennismaking van het grote publiek met ChatGPT van OpenAi, is gunstig voor CM.com dat onder andere AI-chatbots verkoopt. Dat stelde ING na een gesprek met de CFO en CEO van CM.com. Het onderwerp komt vaker ter sprake in bestuurskamers en dat helpt de verkoop, meldde het bedrijf aan analisten. De zwakkere vraag van consumenten, waardoor bedrijven hun uitgaven aan IT en marketing terugschroeven, heeft nog geen grote effecten op CM.com, dat diverse diensten aanbiedt, die elkaar compenseren bij wisselende vraag. CM.com bevestigde zijn winstdoelen en noemde twee voorname middelen van kostenbesparingen: het verlagen van het aantal medewerkers door natuurlijk verloop en en het onder controle houden van de operationele kosten voor groeiinitiatieven, die goed zijn voor de helft van de operationele kosten van het bedrijf. ING heeft een koopadvies op CM.com met een koersdoel van 12,00 euro. Bron: ABM Financial News

